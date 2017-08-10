КНДР готовит ракетный удар рядом с базой США на Гуаме

Власти КНДР намерены атаковать районы, прилегающие к военной базе США на Гуаме. Разрабатывается план пуска четырех баллистических ракет средней дальности «Хвасон-12» в качестве «предупреждения» США. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В Южной Корее уже заявили о готовности к немедленному ответу на ракетные пуски КНДР. Представитель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил страны заявил, что КНДР ждет «решительное возмездие» со стороны США и их союзников в регионе, если он не прислушается к предупреждениям о прекращении провокаций. Кроме этого, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созывает в четверг экстренное заседание Совета безопасности.

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что силы самообороны страны смогут осуществить перехват баллистических ракет КНДР в случае их пуска в сторону военной базы США.

Телеканал NBC, ссылаясь на высокопоставленных американских военных, сообщает, что Пентагон подготовил специальный план, который предусматривает нанесение превентивного удара по стартовым площадкам ракет на территории КНДР. По их данным, «ключевым звеном при реализации плана станут тяжелые стратегические бомбардировщики B-1B, которые дислоцируются на базе ВВС „Андерсен“ на острове Гуам». В настоящее время на базе находятся шесть таких самолетов.