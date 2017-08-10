CNN узнал об «акустической атаке» на дипломатов США на Кубе

Несколько сотрудников Госдепартамента в посольстве США на Кубе подверглись «акустической атаке» с использованием «звуковых приборов», сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников Госдепартамента.

Они рассказали, что на американских дипломатов воздействовали по отдельности и в разное время, атаки начались в конце 2016 года.

В результате по меньшей мере у двоих сотрудников в итоге возникли серьезные проблемы со здоровьем. Они были вынуждены вернуться в США на лечение. Один из собеседников добавил, что эти сотрудники, возможно, навсегда лишились слуха.

Госдеп поднимал этот вопрос перед правительством Кубы, а также направил туда американских медиков. Однако выяснить, что именно произошло, не удалось, отмечает CNN. Кубинцы «настаивают», что «не знают» причин происходящего. В ситуации разбирается ФБР.

Официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что «некоторые сотрудники американского правительства», работающие в посольстве в Гаване, сообщили об инцидентах, которые вызывали «физические симптомы», однако не стала сообщать подробностей.

В июле 2015 года Куба и США официально восстановили дипломатические отношения, которые были разорваны в 1961 году.