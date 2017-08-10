Reuters сообщило о планах Tesla начать тестирование беспилотных грузовиков

Компания Tesla разрабатывает беспилотный электрический грузовик и планирует в ближайшем будущем начать тестирование рабочего прототипа машины, сообщает Reuters со ссылкой на переписку компании с Департаментом транспорта штата Невада.

Tesla собирается протестировать беспилотный электрический грузовик в пустыне штата Невада. Во время испытаний фуры должны будут действовать группами и следовать за ведущей машиной. Первый беспилотный грузовик будет представлен в сентябре.

В среду, 9 августа, в Сан-Франциско состоялась встреча руководства компании и сотрудников департамента транспорта Невады. На ней обсуждали создание автономных грузовиков Tesla. Глава департамента Джессика Гонзалез сообщила, что компания пока не делала запрос о лицензии на эксплуатацию такого вида транспорта.

Официальный представитель Департамента транспорта штата Калифорния также сообщил, что чиновники проводят с представителями Tesla встречи, посвященные разработке компанией «автономных грузовиков».

В июле 2016 года Tesla впервые объявила о намерении создавать разные виды электротранспорта: грузовики, пикапы и внедорожники. В апреле глава компании Илон Маск в твиттере анонсировал представление первого грузовика компании в сентябре.

Также в апреле компания представила первый серийный беспилотный легковой автомобиль Tesla Model 3. Стоить машина составит около 35 тысяч долларов. В июле Маск опубликовал фотографии Tesla Model 3.

Напомним, 9 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству составить список объектов дорожно-транспортной инфраструктуры для использования беспилотников на дорогах.