Российский военный Ту-154 пролетел над Пентагоном и ЦРУ

Российский военный Ту-154 с наблюдательной аппаратурой пролетел над основными правительственными зданиями в Вашингтоне (Пентагоном, штаб-квартирой ЦРУ, Капитолием), а также над американской базой Andrews в штате Мэриленд. В результате он вошел в зону, которая считается самой закрытой в Соединенных Штатах. Об этом сообщает CNN.

Ту-154 пролетел на высоте примерно 1 130 метров. Ему было разрешено войти в воздушное пространство P-5 — «особую зону безопасности», окружающую Белый дом. На борту российского самолета находились представители ВВС США.

Второй полет российского Ту-154 запланирован на вечер 10 августа. Ту-154 должен пройти над гольф-клубом, где обычно играет президент США Дональд Трамп, а также убежищем главы государства на случай войны на горе Катоктин. Речь идет об одном из «секретных бункеров правительства США» Mount Weather.

Полет был согласован с США в рамках договора об «открытом небе», который действует с 2002 года. С тех пор было совершено более 1 200 полетов. Они, в частности, используются для проверки выполнения странами договоренностей о контроле за вооружениями. Договор об «открытом небе» подписали 34 страны мира.

О том, что полет был согласован с американскими властями заранее, а на его борту находились представители армии Соединенных Штатов. сообщил также источник Politico в Пентагоне.

«Обычно они [российские военные] предоставляют список объектов, над которыми они хотят пролететь. Мы согласовываем план, после чего им разрешается совершить пролет над всей территорией, за некоторыми исключениями, которые объясняются погодными условиями или соображениями безопасности», — сказал он.

Он подчеркнул, что на протяжении всего полета военные США контролируют ситуацию и внимательно следят за действиями российских коллег, в частности, когда они снимают нформацию с приборов наблюдения.

В то же время, собеседник отметил, что в этот раз целью российского самолета не были военные объекты, как это подразумевается соглашением.