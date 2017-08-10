Защита автора «Новой газеты» Али Феруза подала жалобу в ЕСПЧ
Юлия РепринцеваКорреспонент
Вечером 9 августа защита автора «Новой газеты» Али Феруза (настоящее имя Худоберди Нурматов) подала полную жалобу в Европейский союз по правам человека (ЕСПЧ), рассказал адвокат Даниил Хаймович.
Он пояснил, что сначала было подано заявление в рамках правила 39 регламента суда. «Когда правило было применено, ЕСПЧ указал нам, что теперь мы обязаны подать полный формуляр», — сказал защитник.
По мнению защиты, российские власти нарушают сразу несколько статей Конвенции: 3 (гарантирующую запрет пыток), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 8 (право на уважение частной и семейной жизни, так как суд постановил выслать Феруза, несмотря на наличие у него в России близких родственников, которые имеют российское гражданство).
Кроме этого, власти, по мнению адвокатов, нарушают статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты), 14 (запрещение дискриминации) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав).
Новая жалоба также имеет приоритетный статус, добавил Хаймович. «Это означает, что жалобу могут рассматривать год, может, чуть больше или меньше», — пояснил он.
Накануне Мосгорсуд приостановил решение Басманного суда о выдворении Феруза из России в Узбекистан из-за решения ЕСПЧ. Однако постановил, что он должен находиться в центре временного содержания иностранцев до окончательного решения ЕСПЧ.
1 августа Басманный суд Москвы постановил принудительно выдворить Феруза из России в Узбекистан на основании того, что он, как посчитал суд, нарушил часть 3.1 статьи 18.8 КоАП — правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране.