Банк России ввел временную администрацию во втором по размеру банке Крыма

Центробанк (ЦБ) ввел временную администрацию в Генбанке — одном из крупнейших банков Крыма. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ пояснили это решение необходимостью повысить финансовую устойчивость банка. В ЦБ также отметили, что Генбанк продолжит работу в обычном режиме, а принятые меры в перспективе позволят расширить программы кредитования и перечня оказываемых банковских услуг в Крыму.

В качестве инвестора Генбанку назначили Собинбанк, который входит в группу «Россия». В самом Генбанке также анонсировали приход нового инвестора для повышения устойчивости и пополнения капитала.

Накануне источник РИА Новости сообщил, что отделения Генбанка, работающие в Крыму, войдут в состав группы банка «Россия». Собеседник добавил, что руководство Генбанка в связи с расширением своей деятельности на полуострове попросило докапитализировать финансовую структуру на 10 млрд руб.

Генбанк занимает второе место по размеру активов в Крыму, уступая только Российскому национальному коммерческому банку. Оба эти банка, а также Собинбанк находятся под санкциями после присоединения Крыма к России.