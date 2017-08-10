Госдеп осудил поездку Путина в Абхазию

В Госдепартаменте США назвали «неприемлемым» визит президента России Владимира Путина в Абхазию. С таким заявлением выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

Она отметила, что посещение «оккупированных Россией грузинских территорий» нарушает Женевские международные дискуссии по конфликту в Грузии в 2008 году.

Науэрт также призвала Россию отвести свои войска на позиции, определенные до конфликта и отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии.

«США полностью поддерживают суверенитет Грузии и ее территориальную целостность в признанных международным сообществом границах, а также отвергает признание Россией Абхазии и Южной Осетии», — подчеркнула представитель Госдепа.

Кроме этого, в НАТО раскритиковали визит Путина в Абхазию без согласия Грузии. В Североатлантическом альянсе полагают, что эта поездка вредит усилиям по мирному урегулированию и без того напряжённой обстановки в регионе.

Накануне МИД Грузии назвал визит Путина «провокационным» и призвал международное сообщество дать должную оценку действиям Москвы.

Владимир Путин посетил Абхазию 8 августа — в девятую годовщину российско-грузинского вооруженного конфликта 2008 года, в результате которого Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии от Грузии.

Последний раз Путин был в Абхазии в качестве президента России в 2013 году. До этого он дважды посещал ее как премьер-министр.

Независимость Абхазии и Южной Осетии от Грузии признают только Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Вануату.