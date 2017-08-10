Сергей Удальцов заявил о необходимости восстановить координационный совет оппозиции

Оппозиционные силы вновь необходимо консолидировать, заявил на пресс-конференции в четверг отбывший наказание по «болотному делу» лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов.

По его мнению, оппозиция должна готовить «левый поворот». «В России есть большой запрос на третью силу — сильную лево-патриотическую оппозицию», — сказал он, добавив, что готов содействовать сближению левых сил, в том числе и парламентских партий.

К 2018 году, по его словам, требуется выдвижение нового кандидата. «Люди устали от тех же лиц. Нужны праймериз. Нужен новый, молодой, сильный лидер левого движения», — сказал он.

При этом Удальцов отметил, что не собирается заниматься «шарлатанством». «Я не собираюсь говорить, что собираюсь стать президентом при наличии судимости», — заявил он.

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«В оппозиции тоже есть люди не очень чистоплотные, не очень порядочные», — отметил Удальцов, вспоминая беспорядки на Болотной площади в Москве.

По его словам, «тот же Илья Пономарв в тот день бегал и кричал, что надо прорывать оцепление полиции».

«И вот сейчас акции — опять людей сажают, зачем их подставляют под дубинки, под молотилово? Мне кажется, мы так не должны себя вести, если мы за демократию, за народ», — заявил Удальцов.

Он добавил, что спросит с представителей оппозиции, «почему они так себя вели».

«Когда Следственный комитет предлагал мне дать на кого-то показания, я отказался, когда Алексей Навальный призывал не идти на Болотную, а посадить [людей] перед кинотеатром“ Ударник”, я был против. Что это? Недальновидность? Подставлять людей под репрессии — это сознательное желание провоцировать?», — рассказал лидер «Левого фронта».

При этом Удальцов заявил, что «беспорядки на Болотной организовала сама власть». Свою причастность к организации беспорядков он отверг.

«Я всегда говорил в интервью: если я такой организатор массовых беспорядков, чего я сам в давку полез? Спасал ребят? Сам едва не погиб. Это же абсурд», — заявил он.

По мнению Удальцова, позитивных изменений за последние годы не произошло. «Курс экономической политики страны остается неолиберальным, этот курс не дает нашей стране реально развиваться. Я остаюсь в жесткой оппозиции к действующей власти», — заявил он.

Российскую элиту лидер «Левого фронта» обвинил в «показной роскоши». «Президент не хочет или не может сдержать зажравшуюся элиту», — отметил он.

Кроме этого, Удальцов заявил, что «Запад оказывает давление на Россию, используя ситуацию в Крыму». «Люди на Донбассе — герои, которые гибнут за свою Родину, защищают свое отечество», — сказал он.

Накануне осужденный по «болотному делу» лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов вышел на свободу после 4, 5 лет заключения в колонии.

Удальцов и его соратник Леонид Развозжаев были признаны виновными в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года во время «Марша миллионов». Дело возбудили после того, как на НТВ показали фильм «Анатомия протеста».

Сергей Лебеденко