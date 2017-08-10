МЧС сообщило об ухудшении ситуации на подтопленной шахте «Мир» в Якутии

Фото: пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС

В подтопленную шахту «Мир» в Якутии, где уже шестые сутки идут поиски восьмерых шахтеров, продолжает поступать вода. Об этом сообщает Сибирский региональный центр МЧС.

«Ситуация сложная — множественные завалы, большие пробки из глины. Большинство выработок полностью затоплены, но работы по спасению людей мы продолжаем», — цитирует пресс-служба ведомства заместителя министра МЧС России Владлена Аксёнова, находящегося на руднике.

Как отмечается в сообщении МЧС, в спасательной операции участвуют как горноспасатели МСЧ России, так и сами работники рудника «Мир» компании «Алроса». Уточняется, что всего в спасательной операции задействовано 320 человек.

«В рекордные сроки были смонтированы несколько мощных насосов для откачки воды из шахты. Обычно на эти работы уходит около месяца, но в данной ситуации были мобилизованы все технические и людские возможности. Более 50 человек с 4-х наших предприятий осуществили монтаж насосов за 72 часа», — передает пресс-служба МЧС слова главы компании «Алроса» Сергея Иванова.

Напомним, алмазный рудник в городе Мирный республики Якутия затопило 4 августа из-за прорыва воды. На момент аварии в шахте находились 151 человек, 142 из них были подняты на поверхность в тот же день. 5 августа самостоятельно вышел на связь со спасателями один из заблокированных под землей горняков Алишер Мирзаев.

Глава МЧС России Владимир Пучков на оперативном совещании ввел в Мирном режим чрезвычайной ситуации.

После аварии на руднике, принадлежащем компании «Алроса», Следственный комитет возбудил уголовное дело. Как сообщалось на сайте ведомства, дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при ведении горных работ.

Следователи уже допросили сотрудников предприятия, которые в день аварии работали на руднике, а также изъяли документы, связанные с проведением подземных работ.

На данный момент спасатели подняли на поверхность 143 горняков, в шахте остаются еще как минимум восемь рабочих.

Рудник «Мир» обеспечивает около 9% всей добычи алмазов компании «Алроса». В прошлом году на нем было добыто 3,19 млн карат.