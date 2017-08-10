Глава ДНР отказался от названия «Малороссия»

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко отказался от наименования «Малороссией» нового государства на территории нынешней Украины, создание которого он ранее анонсировал. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Уже сейчас можно сказать, что названия "Малороссия" не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение. Поступило много интересных, разнообразных предложений и комментариев, что свидетельствует о том, что эта дискуссия была начата не зря», — сказал Захарченко.

При этом, по словам главы самопровозглашенной ДНР, идея «переучреждения Украины на новых началах» вызвала большой интерес общественности.

Напомним, 18 июля глава ДНР Александр Захарченко объявил о создании нового государства Малороссия со столицей в Донецке. На сайте Донецкой народной республики говорилось, что новое государство Малороссия должна будет состоять из 19 областей, входящих в состав Украины. Представители самопровозглашенной республики также предложили оставить Киеву статус культурно-исторического центра.

При этом власти ЛНР в тот же день заявили, что не принимали участия в прошедшем в Донецке заседании, на котором было объявлено о создании нового государства Малороссия.

«Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался», — рассказал председатель Народного Совета ЛНР Владимир Дегтяренко.

Президент Украины Петр Порошенко в ответ на заявление главы ДНР пообещал вернуть весь Донбасс и Крым в состав страны.

В свою очередь, в Кремле слова Захарченко о создании Малороссии назвали его личной инициативой.