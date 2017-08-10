Минкультуры выдало прокатное удостоверение фильму «Матильда» Учителя
Министерство культуры России выдало прокатное удостоверение фильму «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Об этом журналистам сообщил директор департамента кинематографии Вячеслав Тельнов, передает Интерфакс.
Отмечается, что фильму присвоена категория 16+.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к главе Минкультуры Владимиру Мединскому с просьбой не показывать фильм в Чечне. Затем уже с просьбой запретить показ «Матильды» в Дагестане к министерству культуры обратился первый заместитель председателя правительства республики Дагестан Анатолий Карибов.
В ответ на заявление Кадырова режиссер Алексей Учитель пригласил главу Чечни посмотреть фильм, чтобы составить собственное мнение.
В свою очередь, адвокат режиссера Константин Добрынин назвал просьбы региональных властей антиконституционными.
«Ни Чечня, ни Дагестан не являются субъектами с особым правовым статусом, поэтому запрещать кинокартину в каких-то отдельных субъектах невозможно, более того это противоречит Конституции. Гарантом Конституции у нас является президент, поэтому за разъяснениями мы рекомендуем обратиться к тексту Конституции и ее гаранту», — сказал Добрынин в беседе с Интерфаксом.
Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила «Комсомольской правде», что давно знала о письме Кадырова Мединскому. По ее словам, об этом министра просил не только глава Чечни, но и главы других регионов.
Поклонская просила Генпрокуратуру проверить фильм на предмет нарушений закона. Надзорное ведомство их не обнаружило. 1 августа во многих городах России прошли «молитвенные стояния» против выхода картины.