Сбербанк заявил о снижении ставок и первоначального взноса по ипотеке

Сбербанк России с 10 августа снижает процентные ставки по ипотеке по жилищным кредитам на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке. Также снижается минимальный размер первоначального взноса по покупке готового жилья. Об этом со ссылкой на заявление банка сообщает Интерфакс.

В сообщении говорится, что снижение ставок составит 0,6 — 2 процентных пункта. При этом доля первоначального взноса сократится на 5 процентных пункта.

Новые ставки по ипотеке на покупку жилья в новостройке составят 7,4-10%, на вторичном рынке 8,9-10%. Первоначальный взнос на покупку готового жилья составит 15%. В Сбербанке отмечают, что это самое масштабное единовременное улучшение условий по ипотеке.

Ранее Сбербанк снижал ставки по ипотечным кредитам 1 июня. Тогда снижение составило 0,2-0,75 процентного пункта.

В конце июля Центральный Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 9% годовых.