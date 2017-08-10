Суд приговорил фигуранта дела «украинских диверсантов» к 1,8 годам колонии

Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил фигуранта дела «украинских диверсантов» Редвана Сулейманова к 1 году и 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Сулейманова также обязали выплатить более 3,5 млн рублей за причиненный ущерб. Об этом сообщает «Крым. Реалии».

Как отмечает издание, 7 августа Редван Сулейманов выступил с последним словом. Он заявил, что признал свою вину, но не согласился с размером ущерба, в причинении которого его обвиняют.

Редвана Сулейманова задержали в начале августа 2016 года. Сулейманов на допросе якобы сообщил, что должен был заложить взрывные устройства в аэропорту и на вокзале Симферополя.

Напомним, в августе прошлого года ФСБ объявило, что оперативники предотвратили в Крыму теракт, который готовили спецподразделения министерства обороны Украины. В ночь на 8 августа диверсанты якобы пытались прорваться в Крым под «массированный обстрел со стороны и сопредельного государства и бронетехники вооруженных сил Украины».

Позднее было объявлено, что ФСБ задержала жителя Запорожской области Евгения Панова (которого называют сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины) и жителя Крыма Андрея Захтея.

Украина обвинения в свой адрес отвергла. В частности, министерство обороны Украины заявило о непричастности сотрудников ГУР к подготовке терактов в Крыму, а президент Украины Петр Порошенко заявил, что сообщения о готовящейся диверсии являются «фантазиями» и «поводом для очередных военных угроз».

После этих событий Украина усилила группировку вооруженных сил на границе с Крымом, а Порошенко поручил привести в боевую готовность подразделения в этом районе.