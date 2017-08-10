Интернет-омбудсмен организует добычу биткоинов на бывшем заводе «Москвич»

Компания Radius Group интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, входящая в холдинг Russian Mining Center (RMC), разместит майнинговую ферму (множество компьютеров, выполняющих вычисления для добычи криптовалюты,— ред.) на территории технополиса «Москва», где раньше располагался автомобильный завод «Москвич», а сейчас строится один из крупнейших в стране дата-центров (ЦОД). Об этом сообщает РБК. Сам Мариничев подтвердил изданию эту информацию.

По данным РБК, дата-центр на территории технополиса «Москва» строит компании «Кнопп», входящая в Radius Group Мариничева и «Комбелл», принадлежащая «Мегафону». По заявленным параметрам и новый дата-центр должен был стать крупнейшим в стране. В строительство центра хранения и обработки данных Radius Group планировала инвестировать 3 млрд руб., еще 450 млн руб. на реструктуризацию одного из цехов должно было выделить правительство Москвы.

Как рассказал изданию Мариничев, уже большинство работающих в технополисе «Москва» майнинговых ферм принадлежат клиентам Radius Group — физическим лицам, разместившим оборудования на арендованной территории.

Вице-президент Radius Group и основатель компании SmartHeat Сергей Бобылев в разговоре с РБК уточнил, что «МегаФон» к развертыванию на территории технополиса майнинговой фермы отношения не имеет. Дата-центр для сотового оператора на территории бывшего завода «Москвич» строится отдельно.

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Ранее, в августе интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил о планах созданной при его участии компании для получения криптовалюты «Русская майнинговая компания» (RMC) привлечь 100 миллионов долларов.

В начале 2017 года, как отмечает РБК, интернет-омбудсмен организовал два публичных пула для совместной добычи криптовалют биткоин и эфир, занимающих первое и второе места по популярности среди криптовалют. Согласно статистике этих пулов, они заработали $7,1 млн.