Журналиста РБК Соколова приговорили к трем с половиной годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил специального корреспондента РБК Александра Соколова к трем с половиной годам лишения свободы за организацию деятельности экстремистского сообщества.

Активисты Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш приговорены к четырем годам колонии. Еще один фигурант дела — бывший главный редактор журнала «Дуэль» Юрий Мухин — получил условный срок. Никто из фигурантов дела не признал своей вины, все они настаивали на оправдательном приговоре.

«Поздравляю вас, что идея референдума признана экстремизмом», — сказал Соколов после оглашения приговора.

Напомним, корреспондента РБК Александра Соколова задержали в 2015 году. По версии следствия, он зарегистрировал сайт инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» (ЗОВ). Гособвинение считает, что он и другие фигуранты под предлогом организации и проведения референдума собирались продолжить деятельность созданной Мухиным «Армии воли народа» (АВН), которая в 2010 году была признана экстремистской и запрещена в России. Прокуроры запрашивали для фигурантов дела от 4 до 4,5 лет колонии.

В свою очередь защита утверждала, организация не занималась экстремистской деятельностью. Основной целью инициативной группы, как отмечали фигуранты дела, являлось проведение референдума для принятия закона «За ответственную власть», который позволил бы гражданам оценивать работу всех должностных лиц и привлекать их к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Сам Соколов считает, что уголовное преследование связано с его журналистской деятельностью, в частности с его расследованием о хищениях при строительстве космодрома «Восточный». Редакция РБК просила президента страны Владимира Путина обратить внимание на дело Соколова.

«Если он сидит за какие-то разоблачения по поводу Восточного, если дело только в этом, безусловно, я помогу вашему изданию», — сказал Путин.

Однако год спустя, когда редакция напомнила о своей просьбе, глава государства ответил, что если ничего не изменилось, «значит, не все там так просто».

В поддержку журналиста выступали уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова и ее предшественница Элла Памфилова, президентский Совет по правам человека (СПЧ) и международная организация «Репортеры без границ».

Правозащитный центр «Мемориал» признал Александра Соколова и других фигурантов дела инициативной группы по проведению референдума политзаключенными.