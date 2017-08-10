В Ингушетии отказались от показа фильма «Матильда»

В Ингушетии откажутся от показа фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя из-за фрагментов, оскорбляющих религиозные чувства верующих. Об этом Интерфаксу рассказал представитель единственного кинопрокатчика в республике — кинотеатра «Дружба».

«Просто мы не будем заказывать этот фильм. В республике в мире и согласии проживают представители разных народов и конфессий. И никогда не показываем ленты со сценами, оскорбляющими религиозные чувства верующих, к какой бы конфессии они ни относились», — сказал собеседник агентства.

По словам представителя кинотеатра, до заказа ленты прокатчики изучают рецензию, мнение общественности. При отборе фильмов учитывается, противоречат ли они религиозным канонам и традициям местных жителей.

Ранее в четверг министерство культуры России выдало прокатное удостоверение с рейтингом 16+ фильму «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Как пояснил директор департамента кинематографии Вячеслав Тельнов, прокатное удостоверение действует на всей территории России. Однако органы исполнительной власти регионов, по его словам, «руководствуясь традициями и обычаями проживающих на их территории народов, могут самостоятельно определять целесообразность показа того или иного фильма».

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к главе Минкультуры Владимиру Мединскому с просьбой не показывать фильм в Чечне. Затем уже с просьбой запретить показ «Матильды» в Дагестане к министерству культуры обратился первый заместитель председателя правительства республики Дагестан Анатолий Карибов.

В ответ на заявление Кадырова режиссер Алексей Учитель пригласил главу Чечни посмотреть фильм, чтобы составить собственное мнение.

В свою очередь, адвокат режиссера Константин Добрынин назвал просьбы региональных властей антиконституционными.

«Ни Чечня, ни Дагестан не являются субъектами с особым правовым статусом, поэтому запрещать кинокартину в каких-то отдельных субъектах невозможно, более того это противоречит Конституции. Гарантом Конституции у нас является президент, поэтому за разъяснениями мы рекомендуем обратиться к тексту Конституции и ее гаранту», — сказал Добрынин в беседе с Интерфаксом.

Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила «Комсомольской правде», что давно знала о письме Кадырова Мединскому. По ее словам, об этом министра просил не только глава Чечни, но и главы других регионов.

Поклонская просила Генпрокуратуру проверить фильм на предмет нарушений закона. Надзорное ведомство их не обнаружило. 1 августа во многих городах России прошли «молитвенные стояния» против выхода картины.