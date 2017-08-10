В Турции задержали россиянина по подозрению в планах сбить американский самолет

Турецкая полиция задержала по подозрению в терроризме гражданина России Рената Бакиева. Он якобы планировал сбить американский военный самолет. Об этом сообщает газета Hurriyet.

По данным издания, Бакиева задержали в конце июля. По версии следствия, россиянин якобы планировал при помощи беспилотного летательного аппарата сбить один из размещенных на турецкой военной базе Инджирлик самолет ВВС США.

В правоохранительных органах Турции газете рассказали, что Бакиев связан с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».

В публикации издания говорится, что во время слежки турецкие правоохранители зафиксировали переговоры Бакиева с другими членами ИГ. Террористы обсуждали планы покупки и доставки в Инджирлик беспилотного летательного аппарата, с помощью которого планировалось сбить американский военный самолет, пишет газета.

Как уточняет турецкое издание, Бакиев должен предстать перед судом 10 августа. Отмечается, что с момента задержания в конце июля его допрашивали.

В посольстве России в Анкаре агентству РИА Новости сообщили, что выясняют обстоятельства задержания гражданина России Рената Бакиева.