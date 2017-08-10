Массовое переселение по программе сноса пятиэтажек в Москве начнется в 2019 году

Массовое переселение москвичей по программе сноса пятиэтажек в столице начнется в 2019 году, после разработки всей градостроительной документации. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Левкин уточнил, что до 1 августа 2019 года власти разработают проекты планировки и проект застройки.

«После это можно говорить, где, какой дом и в какие сроки будут переселен», — сказал он.

При этом, как отметил глава департамента, в уже строящиеся муниципальные дома участники программы реновации смогут переехать уже в 2017 году.

Левкин также сообщил, что 80% участников программы будут переселены в пределах своего квартала.

«Сделаем это благодаря принципу волны: построили первый стартовый дом, и туда переселили жителей нескольких хрущевок. А на месте этих снесенных будет построен следующий дом, чуть большей площади, и туда будут переселяться жители пятиэтажек этого же квартала», — заявил глава департамента.

1 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что под программу реновации в Москве попадут 5144 жилых дома. Полный список домов, которые будут снесены в рамках программы, был опубликован на сайте мэрии.

Ранее, 1 июля, президент России Владимир Путин подписал закон о реновации. Само голосование жителей по вопросу реновации проходило с 15 мая по 15 июня.