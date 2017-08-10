Родные шахтеров пожаловались на сокрытие нарушений на руднике «Мир»

Родственники шахтеров утверждают, что от общественности скрываются многочисленные факты нарушения техники безопасности на руднике «Мир», где уже шестые сутки идут поиски восьмерых шахтеров, сообщает РБК.

«Были прорывы в шахте 24 июля, потом 29 июля. Почему производились взрывы, когда наши ребята работали в шахте? Взрывы нельзя проводить в шахте, когда там находятся люди. Там очень много нарушений. Это все скрывается», — сказал РБК брат пропавшего горняка Алексей Марьин.

По его словам, спасательную операцию намерено тормозят, так как боятся, что вскроются нарушения, а к родственникам не допускают журналистов.

О «полном информационном вакууме» и нарушениях заявляет дочь другого пропавшего шахтера Алина Мисник.

Она также утверждает, что промышленные альпинисты, которые участвовали в спасательной операции, отказались работать в шахте, но из города их не отпускают, «потому что они могут рассказать всем, какая здесь ситуация».

Дочь пропавшего рассказала и о том, как к ней и другим родственникам приехал в гостиницу местный депутат Андрей Кузнецов и заявил, что «больше искать не будут».

В разговоре с РБК представитель компании «Алроса» опроверг эти слова, добавив, что всю информацию, которой компания располагает, «им предоставляют».

Отметим, в МЧС сообщают о том, что в подтопленную шахту «Мир» продолжает поступать вода.

«Ситуация сложная — множественные завалы, большие пробки из глины. Большинство выработок полностью затоплены, но работы по спасению людей мы продолжаем», — цитирует пресс-служба ведомства заместителя министра МЧС России Владлена Аксенова.

Как отмечается в сообщении ведомства, в спасательной операции участвуют как горноспасатели МСЧ России, так и сами работники рудника «Мир» компании «Алроса». Уточняется, что всего в спасательной операции задействовано 320 человек.

Напомним, алмазный рудник в городе Мирный республики Якутия затопило 4 августа из-за прорыва воды. На момент аварии в шахте находились 151 человек, 142 из них были подняты на поверхность в тот же день. 5 августа самостоятельно вышел на связь со спасателями один из заблокированных под землей горняков Алишер Мирзаев.

После аварии на руднике, принадлежащем компании «Алроса», Следственный комитет возбудил уголовное дело. Как сообщалось на сайте ведомства, дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при ведении горных работ.

Следователи уже допросили сотрудников предприятия, которые в день аварии работали на руднике, а также изъяли документы, связанные с проведением подземных работ.

На данный момент спасатели подняли на поверхность 143 горняков, в шахте остаются еще как минимум восемь рабочих.

Рудник «Мир» обеспечивает около 9% всей добычи алмазов компании «Алроса». В прошлом году на нем было добыто 3,19 млн карат.

Максим Прошкин