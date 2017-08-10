Snapchat зарегистрировался в реестре Роскомнадзора

Роскомнадзор внес компанию-владельца приложения Snapchat в реестр организаторов распространения информации, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Таким образом, компания согласилась хранить персональные данные россиян, пользующихся приложением, на серверах, расположенных на территории страны.

Согласно данным за февраль 2017 года, аудитории Snapchat составляет 158 млн пользователей по всему миру. Это те пользователи, которые заходят в приложение ежедневно. Оно позволяет обмениваться сообщениями с прикрепленными фото и видео, которые через определенное время исчезают.

О планах предоставить к середине 2018 года необходимые данные россиян заявляли и в компании «Twitter», перенести данные согласились eBay, PayPal, AliExpress, Samsung, Lenovo, Uber, Citybank, Booking.com.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сказал, что мессенджер Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации.

«Таким образом, Telegram начал работать в правовом поле Российской Федерации», — подчеркнул руководитель ведомства.

Основатель мессенджера Павел Дуров заявлял, что «глава Роскомнадзора открестился от желания получить доступ к личной переписке пользователей Telegram» и ждет предоставление информации о компании, а именно пяти идентификаторах.

Дуров отметил, что регистрационные данные компании «доступны любому желающему в открытых источниках», поэтому он не будет против, если Роскомнадзор их использует.

При этом он добавил, что не возражает против регистрации, только если это не повлечет за собой других обязательств, в том числе выполнения «антиконституционного и нереализумого технически “закона Яровой”».

Напомним, что за отказ регистрироваться в реестре организаторов распространения информации, согласно закону, следует блокировка.

За неисполнение закона надзорное ведомство уже внесло в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry, Line, Imo, а также аудиовизуальный чат Vchat и рацию Zello.

Максим Прошкин