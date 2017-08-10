Поклонская обвинила Минкультуры в экстремизме после выдачи прокатного удостоверения фильму «Матильда» Учителя

Прокурор Крыма Наталья Поклонская с иконой Николая II. Фото: Алексей Коновалов / Twitter

Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что сотрудников министерства культуры могут привлечь к ответственности из-за решения допустить к прокату в России фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда». По мнению Поклонской, в Минкультуры нарушили закон «о противодействии экстремистской деятельности». Об этом депутат заявила в эфире телеканала РБК.

«Теперь у прокуроров появилась прекрасная возможность привлечь должностных лиц Министерства культуры за нарушение закона о противодействии экстремистской деятельности, за нарушение других положений регламента», — сказала Поклонская.

При этом депутат отметила, что разрешение показа «Матильды» ее «не удивило». По словам Поклонской, режиссер Алексей Учитель и министр культуры Владимир Мединский запретили показать фильм экспертам, поскольку они могут в своем заключении заявить, что фильм «порочит нашу историю, оскорбляет религиозные чувства и оскверняет православные святыни».

Ранее в четверг министерство культуры России выдало прокатное удостоверение с рейтингом 16+ фильму «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Как пояснил директор департамента кинематографии Вячеслав Тельнов, прокатное удостоверение действует на всей территории России. Однако органы исполнительной власти регионов, по его словам, «руководствуясь традициями и обычаями проживающих на их территории народов, могут самостоятельно определять целесообразность показа того или иного фильма».

Напомним, как ранее сообщала «Комсомольская правда», глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к главе Минкультуры Владимиру Мединскому с просьбой не показывать фильм в Чечне. Затем, по данным СМИ, с аналогичной просьбой к Минкультуры обратился представитель властей Дагестана. В Ингушетии об отказе показывать фильм заявил представитель единственного кинопрокатчика в республике — кинотеатра «Дружба».

Позднее Кадыров написал в своем инстаграме, что власти Чечни не будут запрещать прокат «Матильды» в республике.

«Нам негласно посылают сигналы: вы, мол, можете у себя запретить. Именно этого и ждут от нас! Но никакого запрета не будет! Знаете, почему? Очень просто! В Чечне и так не станут тратить время на просмотр безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей Родине фильма",- написал Кадыров в четверг в инстаграме, добавив, что "в других регионах фильм не найдёт зрителя», — написал Кадыров.

В свою очередь, адвокат режиссера Константин Добрынин назвал просьбы региональных властей антиконституционными.

«Ни Чечня, ни Дагестан не являются субъектами с особым правовым статусом, поэтому запрещать кинокартину в каких-то отдельных субъектах невозможно, более того это противоречит Конституции. Гарантом Конституции у нас является президент, поэтому за разъяснениями мы рекомендуем обратиться к тексту Конституции и ее гаранту», — сказал Добрынин в беседе с Интерфаксом.

Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская просила Генпрокуратуру проверить фильм на предмет нарушений закона. Надзорное ведомство их не обнаружило. 1 августа во многих городах России прошли «молитвенные стояния» против выхода картины.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера должна состояться 25 октября.