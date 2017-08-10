Эксперты отобрали около 100 исторических домов на исключение из программы реновации

Москомархитектура выбрала около 100 исторических домов из списка движения «Архнадзор», которые попали в программу реновации, но «заслуживают сохранения». Об этом сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики.

«Дома, которые вызвали вопросы у рабочей группы, было решено рассмотреть отдельно с выездом на место», — говорится в сообщении.

В список домов вошли построенные по индивидуальным проектам «сталинки» на улице Руставели, четырехэтажный доходный дом 1906 года на Каланчевской улице, здания в Жуковом проезде, на Варшавском шоссе и ул. Ивантеевская.

После работы экспертной группы, в которую вошли Москомархитектура, Мосгорнаследие и представители «Архнадзора», над списком, его направят мэру Москвы Сергею Собянину.

Отметим, заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин заверял, что дома, представляющие историческую ценность, но включенные в программу реновации, будут реконструироваться, а жителей переселят в новые дома.

Напомним, 22 июня стало известно, что список домов «Архнадзора» увеличился с 320 до 450 зданий. Всего в программу реновации попало 5144 жилых дома.

1 июля, президент России Владимир Путин подписал закон о реновации. Само голосование жителей по вопросу реновации проходило с 15 мая по 15 июня.

Максим Прошкин