RNS узнало о возможном уходе двух вице-президентов компании «Алросы»

Фото: пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС

Алмазодобывающую компанию «Алроса», на руднике которой после затопления пропали шахтеры, могут покинуть два вице-президента — Иван Демьянов и Юрий Окоемов. Об этом RNS рассказал знакомый с ситуацией источник. При этом в пресс-службе компании от комментариев отказались.

«Еще покинут компанию Окоемов и Демьянов. Это люди из команды президента (главы республики, — ред.) Якутии — Егора Борисова. Вероятно, в сентябре они уйдут из компании», — сказал источник агентства.

Как отмечает RNS, Демьянов курирует вопросы кадровой и социальной политики, Окоемов — сбытовую политику.

Напомним, 4 августа алмазный рудник в городе Мирный республики Якутия, принадлежащий компании «Алроса» затопило из-за прорыва воды. На момент аварии в шахте находились 151 человек. На данный момент спасатели подняли на поверхность 143 горняков, в шахте остаются еще как минимум восемь рабочих.

Позднее родственники шахтеров, пропавших при затоплении шахты «Мир», заявили, что от общественности скрываются многочисленные факты нарушения техники безопасности на руднике «Мир», где уже шестые сутки идут поиски восьмерых шахтеров.

Рудник «Мир» обеспечивает около 9% всей добычи алмазов компании «Алроса». В прошлом году на нем было добыто 3,19 млн карат.