Серебренников стал лауреатом одной из самых престижных европейских театральных премий

Режиссер, худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников стал лауреатом премии «Новая театральная реальность» — одной из самых престижных европейских театральных премий, ее вручают за инновации в театральном искусстве. Об этом сообщила в фейсбуке театральный критик Марина Давыдова, которая в жюри премии представляла Россию.

Решение о присуждении премии вынесли в конце июня. Вручение, а также фестиваль, на котором лауреаты покажут свои работы, состоятся в Риме с 12 по 17 декабря, уточняет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу театра.

По словам Давыдовой, за Серебренникова, который был номинирован на премию впервые, проголосовали «почти единогласно». «Хочу сказать, что с первого раза эту премию обычно никто не получает. Я не помню такого случая», — написала она.

В жюри премии входят представители всех европейских стран от Германии и Франции до Словакии и Боснии и Герцеговины, добавила Давыдова.

До Серебренникова российскими лауреатами этой премии становились Анатолий Васильев (1990) и Андрей Могучий (2000).

Премию «Новая театральная реальность» вручают вместе с премией «Европа — театру», которая была основана в 1986 году Европейской комиссией. В этом году лауреатами европейской театральной премии стали французская актриса Изабель Юппер и английский актер Джереми Айронс

В пресс-службе театра на вопрос Интерфакса о том, будет ли режиссер присутствовать на вручении, ответили, что «пока информации нет». Напомним, накануне режиссер сообщил, что у него забрали загранпаспорт и он не может выехать из России.

Кирилл Серебренников проходит свидетелем по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на проекты основанной им «Седьмой студией». 9 августа бывший бухгалтер студии Нина Масляева дала показания против режиссера. Сама она находится в СИЗО. Другой фигурант дела, бывший гендиректор студии Юрий Итин находится под домашним арестом.