В Краснодаре полицейских наказали за бездействие при нападении «отрядов Путина» на штаб Навального

В Краснодаре полицейских, которые бездействовали при нападении активисток из «отрядов Путина» на штаб политика Алексея Навального, привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. Об этом говорится в официальном ответе МВД главе штаба Леониду Волкову, который он разместил в своем твиттере.

Как следует из документа. наказание понесли сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы № 1 МВД.

По словам главы юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, речь идет о нападении 31 июля. Он рассказал «Медиазоне», что в тот день пожилые активистки заколотили досками дверь в штаб. Сторонники Навального вызвали полицию, но сотрудники правоохранительных органов ничего не предприняли.

Это не первое нападение активисток из «отрядов Путина» на краснодарский штаб. Другое произошло 3 августа. Тогда после нападения волонтеры штаба также написали несколько заявлений в полицию «на порчу имущества» и «на оскорбление фашистом». В свою очередь один из активистов «отрядов Путина» написал заявление из-за побоев.

Работу «отрядов Путина» координирует местный политик Марат Динаев, основатель фонда «За социальную справедливость», о нем подробно рассказывала «Медуза».