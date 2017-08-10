Интерфакс: ходатайство об УДО Непомнящих рассмотрят после окончания его срока

Заволжский районный суд Ярославля рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих 1 сентября, при этом 24 августа у осужденного заканчивается срок. Об этом узнал Интерфакс.

Пресс-секретарь суда Наталия Сарбунова рассказала, что суд возвращал защитникам ходатайство об УДО из-за технических неточностей. По ее словам, в начале августа колония направила характеристики Непомнящих в суд для решения о возможности назначения УДО. Слушание дела назначили на 1 сентября. В связи с тем, что 24 августа Непомнящих выйдет на свободу, есть вероятность, что судья прекратит производство по ходатайству, добавила собеседница агентства.

В июле «Новая» сообщила, что администрация ярославской ИК-1, где отбывает наказание Непомнящих, подала иск в суд об установлении административного надзора на три года за осужденным после его освобождения из колонии. Поводом к этому стало 21 нарушение режима, которое администрация колонии вменяет Непомнящих во время отбывания наказания. Все они обжалуются адвокатом.

В конце апреля Непомнящих и два других осужденных пожаловались на избиение и незаконное применение спецсредств сотрудниками колонии. После этого их поместили в ШИЗО за неповиновение сотрудникам колонии. Позднее их неоднократно помещали в ШИЗО, где, по словам защитников, они подвергались насилию со стороны сотрудников ИК-1. Все трое находятся под защитой Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

В конце 2015 года суд признал Ивана Непомнящих виновным в участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти во время акции на Болотной площади 6 мая 2012 года. Его приговорили к двум годам и шести месяцам колонии общего режима.