Губернатор Смоленской области запретил класть асфальт в дождь и снег

Губернатор Смоленской области Алексей Островский запретил укладывать асфальт в снег и дождь, даже когда позволяют технологии. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Мы не знаем, какая будет погода в октябре, и смоляне нас не поймут, если дорожные службы будут во время дождя или мокрого снега укладывать асфальт», — сказал он.

Ранее местные жители неоднократно жаловались на работу дорожников, которые укладывали асфальт в дождь и снег. Они записывали такие случаи на видео и публиковали в интернете. Самым резонансным стал случай в Вязьме, где активист общественного движения «Убитые дороги» Александр Волков снял, как бригада рабочих укладывала асфальт в снег.

Заявление Островского прозвучало в ходе заседания по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Проект стартовал по поручению президента России Владимира Путина, который распорядился выделить на него средства из госбюджета в ближайшие несколько лет. Муниципалитетам обещают ежегодно выделять на программу не менее 25 млрд руб.