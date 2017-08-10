Европейский университет окончательно лишился права на особняк в центре Петербурга

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который признал право городских властей на разрыв договора об аренде Европейским университетом (ЕУ) особняка Кушелева-Безбородко. Об этом сообщается на сайте вуза.

«Символично, что решение суда было принято в день памяти и 80-летнего юбилея Анатолия Александровича Собчака, стоявшего у истоков создания университета и способствовавшего передаче здания Малого Мраморного дворца в пользование Европейского университета», — отметили в университете.

Читайте также Ректор Европейского университета в Петербурге досрочно ушел в отставку

Таким образом, вуз окончательно лишился права занимать здание. Руководитель аппарата ректора университета Алла Самолетова заявила, что руководство учебного заведения не будет принимать никаких мер и ожидает шага со стороны городских властей.

«В нашем представлении они должны подать соответствующий иск в суд и добиться реализации решения [о выселении вуза из занимаемого здания]. Есть и другие способы: они могут пригласить нас на переговоры. Мы будем ждать дальнейшей информации, сами не предпринимаем никаких телодвижений», — приводит ее слова Интерфакс.

Ранее Европейский университет обратился в Рособрнадзор с просьбой аннулировать образовательную лицензию, чтобы иметь возможность оформить новую. Старой вуз лишился из-за претензий ведомства.

Европейский университет в Петербурге был создан в 1994 году при активной поддержке мэра города Анатолия Собчака. Вуз специализируется на гуманитарных и социальных науках. В его попечительский совет входят глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие.