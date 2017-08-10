ФСБ провела обыск в дирекции Минкульта в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели обыск и изъяли документы в Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, поводом стало уголовное дело о хищении денежных средств, выделенных на проектирование новой сцены Малого драматического театра (Театра Европы). Новое здание строится на Звенигородской улице.

Первый заместитель Денис Колодко сообщил, что ФСБ искала переписку сотрудников дирекции и сметные документы по контракту с компанией «Театрально-декорационные мастерские» («ТДМ»), с которой был заключен контракт на проектирование. Позже он был разорван, а проект так и не был реализован.

Изначально строительством занималась компания «СтройСоюз СВ», но в 2016 году Минкульт разорвал с ней контракт на 2,5 млрд рублей из-за срыва сроков. Новым подрядчиком строительства стала компания «Трансепт групп» Бориса Ротенберга. С ней контракт заключили на 2 млрд рублей.

Минкульт пытался отсудить у «ТДМ» 45 млн рублей неотработанного аванса. Однако иск был оставлен без рассмотрения. Сейчас компания проходит процедуру банкротства. Суд решил, что требование указанного аванса должно быть включено в общую массу претензий к ТДМ.

В 2016 году, сообщала «Фонтанка» со ссылкой на данные базы СПАРК, к компании поступили иски более чем на 360 млн рублей. В частности, почти 135 млн от «ТДМ» требует «СтройСоюз СВ».

«ТДМ» также оказались замешаны в уголовном деле о хищениях при строительстве стадиона «Зенит-Арена». Компания не выполнила работы по контракту: она должна была поставить видеотабло и раздвижной крыши. «Фонтанка» сообщала, что следствие заподозрило «ТДМ» в обналичивании авансов и сговоре с бывшим вице-губернатором Петербурга Маратом Оганесяном.