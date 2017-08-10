Учитель встретился с Поклонской и пригласил посмотреть «Матильду»

Режиссер Алексей Учитель провел короткую встречу с ярой противницей своего фильма «Матильда» депутатом Госдумы Натальей Поклонской, в ходе которой предложил ей «говорить плохие или хорошие слова, но посмотрев картину». Об этом он рассказал РБК.

По словам режиссера, Поклонская «категорически отказалась». «Все остальное — абсурд, как и многие ее вещи — замироточил бюст, выходите в День Победы с портретом Николая II. Я думаю, надо призадуматься о чем-то другом, особенно внутри Госдумы», — сказал Учитель.

Режиссер также назвал приятным событием то, что Минкульт выдало прокатное удостоверение его фильму. «Это — приятное событие и ответ всем тем, кто, не видя картины, пытался организовать мракобесную кампанию против фильма», — сказал Учитель.

Он отметил, что для запрета показа «Матильды» в Чечне, Дагестане и Ингушетии нет никаких юридических оснований, потому что его фильм ничего не нарушает. Это подтверждает тот факт, что фильм получил прокатное удостоверение, подчеркнул режиссер.

Напомним, сама Поклонская обвинила Минкультуры в экстремизме после выдачи прокатного удостоверения фильму Учителя.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера должна состояться 25 октября.

Наталья Поклонская неоднократно требовала проверить фильм на предмет нарушений закона, а также заявляла, что она не намерена смотреть картину Учителя.