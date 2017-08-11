«Коммерсант» узнал о планах США закрыть одно из генконсульств России

Вашингтон может потребовать закрыть одно из российских генконсульств на территории США в ответ на решение Москвы сократить число работающих на территории России дипломатов и технических сотрудников США на 755 человек и запретить американскому посольству пользоваться дачей в Серебряном бору. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает «Коммерсант».

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Как пишет газета, на территории России сейчас находятся три генконсульства США — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. А у России в США четыре генконсульства — в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне. Какое из российских генконсульств может быть закрыто, не уточняется.

Кроме того, пока также не ясно, как скажется этот шаг на процедуре оформления российских виз, отмечает издание.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон к первому сентября подготовит ответ на решение российских властей о высылке американских дипломатов и приостановлении пользования нескольких объектов недвижимости в Москве.

Напомним, 28 июля МИД России объявил об ответных мерах на новые санкции США против России. В частности, было заявлено, что с 1 августа российская сторона приостанавливает использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

Также российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России. Помимо санкций в отношении России, Ирана и КНДР, документ лишает президента США права самостоятельно снимать санкции без одобрения Конгресса.