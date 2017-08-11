ОБСЕ обвинила ДНР в срыве Минских договоренностей
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине обвинила власти самопровозглашенной Донецкой народной республики в нарушении Минских договоренностей из-за обстрела беспилотного летательного аппарата организации. Об этом говорится в твиттере ОБСЕ.
Всего мониторинговая миссия заявила о трех нарушениях минских договоренностей. Одно из них касалось обстрела беспилотника ОБСЕ в поселке Пикузы.
Затем группу наблюдателей ОБСЕ задержали на 20 минут и угрожали конфисковать отснятые видео. Как отмечают в организации, во время инцидента рядом находились сотрудники Совместного центра контроля и координации, которые не смогли обеспечить безопасность наблюдателей.
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Также в ОБСЕ называют нарушениями решение ДНР не пустить наблюдателей в подконтрольный республике город Новоазовск и задержание группы наблюдателей на блокпосту возле поселка Верхнешироковского.
В оперативном командовании ДНР агентству РИА Новости заявили, что власти республики не препятствуют работе ОБСЕ и будут разбираться в причинах задержания наблюдателей организации на блокпосту возле Верхнешироковского.
«Задержки на блокпостах, о которых заявляют в ОБСЕ, могли быть связаны с техническими моментами или вопросами безопасности. Мы будем в этом разбираться», — пояснили в командовании ДНР.
В конце июля ОБСЕ сообщало об обстреле беспилотника в поселке Трудовское.