СК назначил экспертизу загранпаспорта Серебренникова

Следственный комитет России назначил экспертизу заграничного паспорта режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова в рамках расследования дела «Седьмой студии». Из-за этого режиссер не может выехать заграницу. Об этом Интерфаксу рассказал источник в окружении Серебренникова.

По словам собеседника агентства, речь может идти о технико-криминалистической экспертизе, устанавливающей подлинности документа. Однако сам источник считает, что «эти следственные действия являются лишь поводом для того, чтобы не выпустить режиссера за рубеж».

Ранее Серебренников заявлял журналистам, что в сентябре он должен ставить в Штутгарте оперу Энгельберта Хумпердинка «Гензель и Гретель».

7 августа стало известно, что правоохранительные органы забрали у режиссера загранпаспорт.

Напомним, экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, бывшего генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, а также бывшего генерального директора студии Юрия Итина обвиняют в хищении бюджетных средств, которые были выделены «Седьмой студии» на постановки и театральные фестивали. Масляева и Малобродский с мая находятся в СИЗО, Итин — под домашним арестом. Серебренников проходит по делу в качестве свидетеля.