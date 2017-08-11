СМИ: Амана Тулеева допросят по делу о вымогательстве

Главу Кузбасса Амана Тулеева допросят в качестве свидетеля по делу бывшего главы Следственного комитета России по Кемеровской области, генерала Сергея Калинкина, обвиняемого в вымогательстве контрольного пакета акций угольного разреза «Инской», пишет «Коммерсант».

По данным газеты, у правоохранителей есть список с именами тех, кто якобы передал гражданской жене генерала Калинкина Надежде Гобрусевой в первые дни после его ареста деньги, и их суммы. В списке есть и имя губернатора Тулеева.

Эту улику, как уточняет «Коммерсант», изъяли в ходе дополнительного обыска. По версии защиты Калинкина, деньги были предназначены для «поддержки семьи» генерала.

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Когда может состояться допрос главы Кузбасса по делу Калинкина, не уточняется. В начале июля, когда подошел к концу срок отпуска губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, СМИ сообщили о том, что его доставили на спецсамолете МЧС в Москву.

Сообщалось, что губернатора, перенесшего операцию в Германии, на носилках доставили в аэропорт Кемеровской области, а оттуда в одну из столичных больниц.

Ранее на спецконференции было объявлено, что Тулеев вернется на работу после курса реабилитации, который он проходит в одной из больниц областного центра после операции на позвоночнике и пневмонии.

С 22 мая Тулеев находится в отпуске, 19 июня он был продлен на «неопределенный срок». Губернатор не появлялся на публике с конца апреля, что спровоцировало слухи о предстоящей отставке.

73-летний Аман Тулеев возглавляет Кемеровскую область с 1 июля 1997 года и является одним из рекордсменов по продолжительности губернаторского срока.