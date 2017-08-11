СК начал проверку после возгорания на принадлежащей «дочке» «Роснефти» нефтяной скважине в ХМАО

Следственный комитет России по Ханты-Мансийскому автономному округу начал проверку после возгорания на нефтяной скважине АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие», которое принадлежит «Роснефти». В результате возгорания пострадали восемь человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточняется в сообщении ведомства, восемь человек «были госпитализированы с травмами различной степени тяжести». На место инцидента выехали следователи, чтобы установить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку «действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности работников при проведении работ на данном объекте».

Как сообщила Интерфаксу представитель МВД Софья Юсина, возгорание произошло на площадке № 50, которая находится на территории нефтепромысла Ван-Еганского нефтегазоконденсатного месторождения. Уточняется, что происшествие случилось при подъеме оборудования.

В апреле на нефтяной скважине компании ЛУКОЙЛ в Коми произошло возгорание, которое не удавалось потушить в течение месяца.