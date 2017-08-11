Трамп намерен объявить режим ЧС в США из-за употребления опиатов

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации, поскольку эпидемия употребления опиатов, по его словам, достигла в США национального масштаба. Об этом сообщает Reuters.

Трамп заявил, что «опиумный кризис» — «серьезная проблема для нас, с которой мы еще никогда не сталкивались».

«Мы собираемся потратить много времени, сил и денег на то, чтобы решить проблему «опиумного кризиса», — сказал президент США.

Трамп отметил, что эпидемия употребления опиатов — это не только проблема США, но и общемировая проблема.

Ранее специальная комиссия Белого дома во главе с губернатором Нью-Джерси Крисом Кристи рекомендовала президенту США Дональду Трампу объявить режим ЧС в стране из-за употребления опиатов. В докладе комиссии говорится, что в США каждый день от передозировки наркотиков умирают более 100 американцев.