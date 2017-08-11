Минэкономразвития предложило снимать техосмотр автомобилей на видео

Рабочая группа при министерстве экономического развития России разрабатывает поправки в закон о введении обязательной фото и видеорегистрации техосмотра машин. Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно поправкам, операторы техосмотра должны будут зафиксировать номер автомобиля, время и место прохождения техосмотра. Видеосъемка будет свидетельствовать, что техосмотр был проведен по всем правилам, отмечает газета.

Кроме того, авторы поправок предлагают установить максимальную пропускную способность пунктов техосмотра и ужесточить административную ответственность за нарушения в этой сфере.

Как отмечают «Известия», предполагается, что законопроект будет внесен в правительство осенью текущего года и рассмотрен Госдумой в ходе осенней сессии.

Напомним, в октябре 2016 года Минтранс предложил ужесточить требования к автомобилям при прохождении техосмотра. В ведомстве в частности предлагали ввести запрет на установку прозрачных защитных пленок на фары транспортного средства, которые не предусмотрены конструкцией светового прибора.