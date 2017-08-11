В США раскритиковали «благодарность» Трампа за сокращение дипмиссии в России
Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что реакция американского президента Дональда Трампа на сокращение сотрудников дипмиссии страны в России является постыдной и циничной. Об этом он написал в своем твиттере.
ICYMI, one of the most embarrassing, unpatriotic, and uninformed comments our president has made (recently) https://t.co/EEEouZOubM— Michael McFaul (@McFaul) August 11, 2017
Макфол прикрепил к посту видео со словами Трампа о том, что президент «благодарен» главе российского государства Владимиру Путину за такие меры.
«На случай если вы пропустили, одно из самых постыдных, непатриотичных и неосведомленных заявлений, которые (за последнее время) сделал наш президент», — написал экс-посол.
Ранее Дональд Трамп впервые прокомментировал решение Москвы к 1 сентября сократить число работающих в России американских дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.
WATCH: Donald Trump thanks Russian President Vladimir Putin for slashing U.S. diplomatic staff https://t.co/ypKpnPysta via @ReutersTV pic.twitter.com/obDzY7mrAA— Reuters Top News (@Reuters) August 11, 2017
«Я хочу поблагодарить президента Владимира Путина, потому что мы пытаемся сократить расходы на заработную плату, и я очень благодарен, что он отпустил большое количество людей», — сказал Трамп.
Напомним, 28 июля МИД России объявил об ответных мерах на новые санкции США против России.
В МИДе также заявили, что с 1 августа российская сторона приостанавливает использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.
Позже СМИ стало известно, что Вашингтон может потребовать закрыть одно из российских генконсульств на территории США в ответ на действия Москвы.
Максим Прошкин