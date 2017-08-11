Новая газета

В США раскритиковали «благодарность» Трампа за сокращение дипмиссии в России

Политика

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Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что реакция американского президента Дональда Трампа на сокращение сотрудников дипмиссии страны в России является постыдной и циничной. Об этом он написал в своем твиттере.

Макфол прикрепил к посту видео со словами Трампа о том, что президент «благодарен» главе российского государства Владимиру Путину за такие меры.

«На случай если вы пропустили, одно из самых постыдных, непатриотичных и неосведомленных заявлений, которые (за последнее время) сделал наш президент», — написал экс-посол.

Ранее Дональд Трамп впервые прокомментировал решение Москвы к 1 сентября сократить число работающих в России американских дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.

«Я хочу поблагодарить президента Владимира Путина, потому что мы пытаемся сократить расходы на заработную плату, и я очень благодарен, что он отпустил большое количество людей», — сказал Трамп.

Напомним,  28 июля МИД России объявил об ответных мерах на новые санкции США против России.

В МИДе также  заявили, что с 1 августа российская сторона приостанавливает использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

Позже СМИ стало известно, что Вашингтон может потребовать закрыть одно из российских генконсульств на территории США в ответ на действия Москвы.

Максим Прошкин

Теги:
реакция, санкции, россия, критика, трамп
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