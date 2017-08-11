«Ведомости» узнали о просьбе изменить пункт «закона Яровой» о передаче трафика в МВД

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) передал вице-премьеру Аркадию Дворковичу письмо с предложением изменить одно из положений «закона Яровой»; речь идет о хранении сообщений пользователей, которые потом могут потребовать правоохранительные органы. Об этом сообщает газета «Ведомости».

По информации газеты, в письме предлагается заменить контент на так называемые «электромагнитные сигналы». Суть термина не раскрывается, чтобы избежать точной формулировки того, что конкретно необходимо хранить.

По словам собеседника издания, в компаниях планируют шифровать информацию в последовательность нулей и единиц.

«Операторы не хотят хранить отдельно голосовой трафик, интернет-трафик, и сообщения, потому что это дорого (…). Вместо этого они предлагают записывать некий нерасшифрованный кусок информации, а затем передавать его правоохранительным органам», — пишет «Ведомости».

Источник объясняет, что хранить такие объемы информации намного дешевле.

Опрошенные газетой эксперты говорят, что примерно половина информации, проходящей через операторов, уже зашифрована, а к 2019 году цифра должна достичь 85-95%.

В РСПП настаивают на исключении возможности доступа операторов к данным, так как в противном случае происходит противоречие закону «об оперативно-розыскной деятельности».

«Таким образом, закон Яровой вступает в противоречие с действующей практикой работы системы оперативно-розыскных мероприятий», — заключают «Ведомости.

Поправки депутата Госдумы Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова в антитеррористическое законодательство были одобрены Госдумой 24 июня 2016 года, президент Владимир Путин подписал их 7 июля.

Согласно этому закону, с 1 июля 2018 года российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны до полугода хранить весь трафик клиентов — звонки, письма, файлы, разговоры. А сведения о самих фактах передачи информации — по три года.

В апреле 2017 года ФСБ и Минкомсвязь оценили затраты на исполнение закона в 4,5 трлн руб.

Максим Прошкин