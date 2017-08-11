Новая газета

МВД приступило к работе по сокращению сроков выдачи загранпаспортов

Общество

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Министерство внутренних дел России разрабатывает поправки в законодательство, которые помогут сократить сроки оформления и выдачи загранпаспортов. Об этом сообщается на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В паспорте проекта отмечается, что общественные обсуждения продлятся до 24 августа, а вступление закона в силу намечено на январь 2018 года.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому срок выдачи загранпаспортов российским гражданам сокращается с двух месяцев до одного.

Согласно документу, если россиянин потерял паспорт, то в ФМС должны оформить новое удостоверение личности в течении десяти дней.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила подорожание госпошлины за ряд документов нового образца.

Согласно законопроекту МВД, госпошлина на биометрические загранпаспорта —может вырасти с 3 500 до 5 000 рублей.

Госпошлины также подорожают на загранпаспорта нового поколения для детей до 14 лет — с 1 500 до 2 500 рублей.

Максим Прошкин

Теги:
загранпаспорт, мвд
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