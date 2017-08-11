Рудник «Мир» освободили от воды

Спасателям удалось выкачать воду из чаши карьера на руднике «Мир» в Якутии. Об этом сообщается на сайте «Алросы», которой и принадлежит шахта.

«Судьба восьми горняков, находящихся в горных выработках с момента подтопления рудника “Мир” 4 августа, остается пока неизвестной», — отмечают в компании.

«Алроса» также отреагировала на заявление родственников пропавших горняков о том, что спасательная операция прекращена.

Брату одному из пропавших шахтеров Алексею Марьину разрешили спуститься под землю вместе со спасателями и проконтролировать ход операции, сообщает РБК.

«Сейчас Алексей (Марьин — прим.ред.) поехал на рудник, чтобы спуститься в шахту, но спуск был приостановлен из-за того, что в шахте произошел сброс воды. По расчетам гидрогеологов, он должен был произойти три дня назад», — рассказала родственница другого пропавшего горняка Алина Мисник.

Представители компании также рассказали СМИ, что алмазный рудник не был в аварийном состоянии, а условия работы в нем соответствовали нормам трудового законодательства.

С таким заявлением представители компании выступили после обвинения в том, от общественности скрываются многочисленные факты нарушения техники безопасности.

Ранее О «полном информационном вакууме» и нарушениях заявляла Мисник. Она рассказала, что промышленные альпинисты, которые участвовали в спасательной операции, отказались работать в шахте, но из города их не отпускают, «потому что они могут рассказать всем, какая здесь ситуация».

Алмазный рудник в городе Мирный республики Якутия затопило 4 августа из-за прорыва воды. На момент аварии в шахте находились 151 человек, 142 из них были подняты на поверхность в тот же день. 5 августа самостоятельно вышел на связь со спасателями один из заблокированных под землей горняков Алишер Мирзаев.

После аварии на руднике, принадлежащем компании «Алроса», Следственный комитет возбудил уголовное дело. Как сообщалось на сайте ведомства, дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при ведении горных работ.

Следователи уже допросили сотрудников предприятия, которые в день аварии работали на руднике, а также изъяли документы, связанные с проведением подземных работ.

На данный момент спасатели подняли на поверхность 143 горняков, в шахте остаются еще как минимум восемь рабочих.

Рудник «Мир» обеспечивает около 9% всей добычи алмазов компании «Алроса». В прошлом году на нем было добыто 3,19 млн карат.

Максим Прошкин