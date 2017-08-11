Мосгорсуд потребовал удалить фрагменты фильма «Он вам не Димон» по жалобе Усманова

Суд в Москве отклонил апелляцию оппозиционера Алексея Навального и его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в которой оспаривалось решение об удалении фильма-расследования «Он вам не Димон», сообщает РБК.

Таким образом, политик обязан удалить фрагмент фильма. Это решение Мосгорсуда Навальный прокомментировал в своем твиттере.

Ранее бизнесмен Алишер Усманов через суд добился удаления информации о том, что передача земли через «Соцгоспроект» была якобы взяткой Медведеву.

В фильме Навального утверждалось, что Усманов пожертвовал фонду «Соцгоспроект», который возглавляет однокурсник Медведева Илья Елисеев, усадьбу площадью 3000 кв. м в поселке Знаменское.

Сам Усманов настаивает на том, что он обменял купленный для своей сестры участок с усадьбой в подмосковном поселке на землю фонда «Соцгоспроект» на Рублевке рядом со своим домом.

Напомним, в начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование «Он вам не Димон», в котором утверждалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев незаконно пользуется роскошными домами, яхтами земельными участками и винодельнями, которые, предположительно, оформлены на структуры и лица, близкие к главе правительства.

Максим Прошкин