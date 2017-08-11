Роспотребнадзор признал небезопасными для туристов условия в Анталье

Роспотребнадзор признал небезопасными для туристов курорты залива Анталья, передает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.

Эту информацию также сообщает источник РИА Новости.

В районе залива находятся турецкие курорты Кемер, Анталья, Манавгат, Аланья, Сиде, Белек.

Ранее сообщалось, что в Турции началась эпидемия вируса Коксаки. Граждане России, заразивщиеся вирусом, покидали турецкие курорты. При этом Минздрав страны и туроператоры опровергали эту информацию.

В начале августа стало известно, что в курортный город Анталья на юге Турции в июле прилетели 684 415 российских туристов. Это максимальный показатель за последние четыре года.

Ассоциация туроператоров России выяснила, что самыми популярными направлениями у россиян являются Турция, Россия, Греция, Кипр и Испания. В России турситы чаще всего посещают Сочи (Адлерский район) и Крым (Южный берег и Евпаторийский район).

Коксаки передается воздушно-капельным путем Его симптомы — проблемы с кишечником, интоксикация, сыпь.