Правительство отказалось строить дворец Деда Мороза и дом танца «Лезгинка»

Правительство решило сократить финансирование целевой программы «Культура России 2012-2018», поэтому средства на строительство дворца Деда Мороза в Великом Устюге и дом танца ансамбля «Лезгинка» в Дагестане в этом году выделены не будут. Об этом говорится в постановлении правительства.

Согласно документу, в 2017 году расходование средств на проект сокращено на 46,1 млрд рублей, что составляет примерно 24% от общего бюджета. Таким образом, итоговый бюджет сократиться до 146,8 млрд рублей.

Как пояснили РБК в Министерстве культуры, «Культура России» — часть проекта «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, и часть денег просто перенаправили в общую программу.

В результате, еще восемь проектов, помимо дворца Деда Мороза и дома танца, не будут реализованы в этом году, однако вопрос о выделении денег на них могут решить при формировании бюджета на следующие годы.

Отметим, что в программе «Культура России» 120 направлений, причем основная часть денег уходит на реконструкцию, реставрацию и противоаварийную работу.

В министерстве поясняют, что под сокращение подпадали все мероприятия программы, связанные с развитием библиотечного, архивного и музейного дела, с государственной поддержкой творческих проектов.

Напомним, в июле этого года власти Вологодской области попросили у Минкульта 350 млн рублей на строительство нового дворца для Деда Мороза.

По словам губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, старый дом в Великом Устюге не вмещает всех желающих.

Максим Прошкин