Суд продлил арест обвиняемому в нападении на бойца Росгвардии школьнику

Басманный суд Москвы продлил до 15 сентября домашний арест 17-летнему Михаилу Галяшкину, обвиняемому в нападении на сотрудника Росгвардии на митинге 12 июня, сообщает «Открытая Россия».

Следователь Алексей Северилов просил суд продлить арест до 15 октября. На заседании он заявил, что находясь на свободе, обвиняемый может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться или помешать следствию.

Адвокат Михаила Галяшкина, Сергей Бадамшин, просил отпустить своего подзащитного. По его словам, до этого молодой человек не привлекался к ответственности, и за все время следствия не пытался скрыться или помешать ему.

Напомним, 17-летнего Михаила Галяшкина задержали после акции 12 июня в Москве. Его обвиняют по 318 статье УК РФ «применение насилия в отношении сотрудника полиции». По версии следствия, Галяшкин распылил перцовый газ в лицо сотрудника Росгвардии, который получил ожог глаз и испытал физическую боль.

В Петербурге после антикоррупционного митинга были задержаны два человека. На прошлой неделе Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал 100 тысяч рублей Владимира Абросимова. Еще один обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти во время акции 12 июня на Марсовом поле Дмитрий Мякшин остается под подпиской о невыезде.

В десятках городов России 12 июня прошли антикоррупционные митинги, организованные сторонниками Алексея Навального. В некоторых городах акции были не согласованы властями города, в том числе в Москве и Петербурге, и закончились массовыми задержаниями.

Никита Глазунов