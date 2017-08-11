Ильдара Дадина оштрафовали за неповиновение полиции 12 июня
Тверской суд Москвы обязал активиста Ильдара Дадина выплатить 11 тысяч рублей за неповиновение сотрудникам полиции на митинге 12 июня, сообщает ТАСС.
«Дадин принимал участие в несанкционированной акции 12 июня на Пушкинской площади, скандировал лозунги тематического содержания для привлечения внимания других граждан и СМИ и оказал неповиновение законным требованиям сотрудникам полиции», - говорится в сообщении.
Ранее Мещанский районный суд признал виновным в административном правонарушении Дадина, который проводил одиночный пикет у здания ФСБ в Москве.
Его также обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.
Напомним, 12 июня в России прошли митинги против коррупции, организованные сторонниками политика Алексея Навального. В некоторых городах акции были не согласованы властями города, в том числе в Москве и Петербурге, и закончились массовыми задержаниями.