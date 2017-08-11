Защита Навального обжалует решение Мосгорсуда удалить фрагмент фильма «Он вам не Димон»

Адвокаты политика Алексея Навального обжалуют решение Мосгорсуда в Верховном суде и в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), передает ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Жданова.

«Мы будем добиваться отмены решения, которое считаем незаконным и необоснованным, в президиуме Мосгорсуда, в Верховном суде, а затем обратимся в ЕСПЧ», — сказал Жданов.

В свою очередь, представители бизнесмена Алишера Усманова заявили, что довольны решением суда.

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию Навального и его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в которой оспаривалось решение об удалении фильма-расследования «Он вам не Димон». Усманов через суд добился удаления информации о том, что передача земли через «Соцгоспроект» была якобы взяткой Медведеву.

В фильме Навального утверждалось, что Усманов пожертвовал фонду «Соцгоспроект», который возглавляет однокурсник Медведева Илья Елисеев, усадьбу площадью 3000 кв. м в поселке Знаменское.

Напомним, в начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование «Он вам не Димон», в котором утверждалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев незаконно пользуется роскошными домами, яхтами земельными участками и винодельнями, которые, предположительно, оформлены на структуры и лица, близкие к главе правительства.