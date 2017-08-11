Snapchat не собирается выполнять требования Роскомнадзора после попадания в реестр

Компания «Snap», которой принадлежит приложение Snapchat, не будет выполнять требования Роскомнадзора после попадания в реестр организаторов распространения информации, когда передавала информацию ведомству, сообщает BBC.

О том, что компания не знала, зачем Роскомнадзор попросил предоставить некоторые данные, представители Snapchat рассказали РБК.

«Мы предоставили очень базовую контактную информацию, но не для того, чтобы нас зарегистрировали. Мы не знали, как они собирались ее использовать», — говорится в сообщении.

Как заявили «Новой газете» в пресс-службе Роскомнадзора, переписка с компанией Snap Inc. была «предельно предметна».

«В письме, направленном Роскомнадзором в адрес компании Snap Inc., была четко указана цель запроса информации. На основании ответа, а также дополнительно запрошенных сведений компания и была внесена в реестр организаторов распространения информации», — говорится в сообщении.

Ранее, 10 августа, Роскомнадзор внес компанию-владельца приложения Snapchat в реестр организаторов распространения информации.

Таким образом, компания теперь обязана хранить персональные данные россиян, пользующихся приложением, на серверах, расположенных на территории страны.

Напомним, о планах предоставить к середине 2018 года необходимые данные россиян заявляли и в компании «Twitter», перенести данные согласились eBay, PayPal, AliExpress, Samsung, Lenovo, Uber, Citybank, Booking.com.