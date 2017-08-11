СК предъявил окончательное обвинение руководителю завода в Нижнем Тагиле после слов Путина о «борзоте»

Следственный комитет предъявил окончательное обвинение учредителю ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» (НЗТИ) Денису Кокорину, сообщается на сайте ведомства.

Его обвиняют в невыплате работникам завода зарплаты, мошенничестве с использованием служебного положения и сокрытии денежных средств компании от налогов.

С декабря 2015-го по январь 2017 года, по данным ведомства, работникам НЗТИ не была выплачена зарплата на общую сумму свыше 7,5 млн рублей, а общая сумма укрытых от налогообложения средств достигла 5 млн рублей. Помимо этого, правоохранительные органы выявили хищение имущества завода на сумму более 22 млн рублей.

Президент России Владимир Путин потребовал от Генпрокуратуры России разобраться в ситуации на заводе. На встрече с врио губернатора Свердловской области он рассказал о жалобе на руководителя предприятия, заявившем, что выплатит долги по зарплате только после личного вмешательства президента. Путин ответил, что если директор завода действительно так сказал, то «надо понять, откуда такая "борзота", такое хамство по отношению к людям».

По факту невыплаты зарплаты правоохранительные органы возбудили три уголовных дела, которые впоследствии были объединены в одно производство и переданы в центральный аппарат Следственного комитета России.

Первое дело возбудили в сентябре прошлого года по факту невыплаты зарплаты. 10 июля возбудили еще два уголовных дела: по ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств) и по ст.159 УК РФ (мошенничество).