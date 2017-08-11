Минкомсвязи уточнило список данных для обязательной передачи в ФСБ

Минкомсвязи составило список данных, которые организаторы распространения информации должны предоставлять для оперативно-розыскных мероприятий. Об этом сообщается на портале провавой информации.

Согласно тексту документа, по требованию ФСб могут быть переданы псевдоним пользователя, его настоящее имя, дата рождения, паспортные данные, его контакты (телефон, e-mail), IP-адрес.

Более того, в список Минкомсвязи вошли текстовые сообщения, записи звонков, данные о платежах, местоположении, переданных файлах.

По информации СМИ, требования касаются таких сервисов, как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс», Rambler&Co, Telegram.

Ранее российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) передал вице-премьеру Аркадию Дворковичу письмо с предложением изменить одно из положений «закона Яровой»; речь идет о хранении сообщений пользователей, которые потом могут потребовать правоохранительные органы.

По информации газеты, в письме предлагается заменить контент на так называемые «электромагнитные сигналы». Суть термина не раскрывается, чтобы избежать точной формулировки того, что конкретно необходимо хранить.

По словам собеседника издания, в компаниях планируют шифровать информацию в последовательность нулей и единиц.

Максим Прошкин